Juventus, Allegri: «Bravo Locatelli. De Ligt deve migliorare» (Di sabato 2 ottobre 2021) Allegri a Dazn: le dichiarazioni dopo Torino Juve. Il tecnico bianconero analizza il derby della Mole Massimiliano Allegri a Dazn dopo Torino-Juve. Locatelli – «Si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento. Gioca di più sul lungo, non solo sul corto. È Bravo, ha tecnica, deve solo migliorare in alcune situazioni». CHIESA ATTACCANTE – «Ha fatto bene anche il centravanti, ma già nel primo tempo ha giocato bene alcune diagonali. Bisogna farne di più di queste cose. Quando il Torino alza i ritmi e ti viene a prendere uomo contro uomo, devi avere qualità. Kaio è entrato bene, è un ragazzo sveglio, così come è entrato bene Kulusevski. Dopo la sosta abbiamo trovato lo spirito di squadra, la consapevolezza di capire i momenti. Mi sarebbe dispiaciuto non vincere una partita ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021)a Dazn: le dichiarazioni dopo Torino Juve. Il tecnico bianconero analizza il derby della Mole Massimilianoa Dazn dopo Torino-Juve.– «Si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento. Gioca di più sul lungo, non solo sul corto. È, ha tecnica,soloin alcune situazioni». CHIESA ATTACCANTE – «Ha fatto bene anche il centravanti, ma già nel primo tempo ha giocato bene alcune diagonali. Bisogna farne di più di queste cose. Quando il Torino alza i ritmi e ti viene a prendere uomo contro uomo, devi avere qualità. Kaio è entrato bene, è un ragazzo sveglio, così come è entrato bene Kulusevski. Dopo la sosta abbiamo trovato lo spirito di squadra, la consapevolezza di capire i momenti. Mi sarebbe dispiaciuto non vincere una partita ...

