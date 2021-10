Superbike oggi, GP Portogallo 2021: orari prove libere, tv, programma, streaming (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la quarta competizione in terra spagnola tutto è pronto per il GP del Portogallo, undicesimo atto del Mondiale Superbike 2021. Prime prove libere quest’oggi a Portimao, tracciato ben conosciuto da tutti i protagonisti della serie. I saliscendi dell’Algarve si apprestano ad accogliere quella che di fatto sarà la seconda manifestazione portoghese dopo l’evento di Estoril di inizio anno. Il tracciato è completamente questo fine settimana, una pista caratterizzata da moltissimi cambi di pendenza. Toprak Razgatl?o?lu si prepara a dare battaglia con Jonathan Rea, una lotta che molto probabilmente ci accompagnerà fino all’ultimo appuntamento. Il turco di Yamaha ed il britannico di Kawasaki dovranno vedersela con le Ducati che hanno ben figurato nelle ultime due competizioni in terra ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la quarta competizione in terra spagnola tutto è pronto per il GP del, undicesimo atto del Mondiale. Primequest’a Portimao, tracciato ben conosciuto da tutti i protagonisti della serie. I saliscendi dell’Algarve si apprestano ad accogliere quella che di fatto sarà la seconda manifestazione portoghese dopo l’evento di Estoril di inizio anno. Il tracciato è completamente questo fine settimana, una pista caratterizzata da moltissimi cambi di pendenza. Toprak Razgatl?o?lu si prepara a dare battaglia con Jonathan Rea, una lotta che molto probabilmente ci accompagnerà fino all’ultimo appuntamento. Il turco di Yamaha ed il britannico di Kawasaki dovranno vedersela con le Ducati che hanno ben figurato nelle ultime due competizioni in terra ...

