Ma che vogliamo di più: poco spreco, niente plastica, prodotti locali. Il patron di Microsoft investe sulla spesa online che fa bene all'ambiente (Di venerdì 1 ottobre 2021) X Bill Gates ha investito 600 milioni di euro in Picnic, supermercato online fondato nel 2015 ad Amsterdam e oggi presente in oltre 200 città, per permettere all’azienda di velocizzare la sua crescita in Europa, rendendola sempre più capillare. 10 consigli per una spesa intelligente guarda le foto Leggi anche › Come funziona Good on You, l’app ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021) X Bill Gates ha investito 600 milioni di euro in Picnic, supermercatofondato nel 2015 ad Amsterdam e oggi presente in oltre 200 città, per permettere all’azienda di velocizzare la sua crescita in Europa, rendendola sempre più capillare. 10 consigli per unaintelligente guarda le foto Leggi anche › Come funziona Good on You, l’app ...

Advertising

LauraPausini : 2 anni di attesa. Di rispetto verso le istituzioni. Ora non ci sono + ragioni. Il nostro lavoro è sempre + sotto… - alecattelan : Scene che vogliamo rivivere ancora, ANCORA, A N C O R A!! @gianmarcotamber #DaGrande - Mov5Stelle : Vogliamo un Paese più equo, che sostenga i più deboli e dia a tutti i cittadini i servizi che meritano, che sosteng… - AdraniRoberto : @AzzolinaLucia @fanpage Stavolta non basta l'indignazione vogliamo che si faccia luce e che vengano colpiti i responsabili di questo schifo. - Salinge06174892 : RT @DavideFalchieri: È normale che tra i messaggi dei baci perugina abbia trovato: Il Green Pass rende liberi Non vogliamo aggiungere nuo… -