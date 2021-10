Crac Banca Etruria: 22 assoluzioni su 23 imputati, le parti civili annunciano appello (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per il Tribunale di Arezzo che ha assolto in primo grado 22 dei 23 imputati nel processo per il Crac di Banca Etruria, la causa drl dissesto non sarebbe interna all’Istituto di credito ma esterna e da ascrivere all’unico imputati condannato, il finanziere trentino Alberto Rigotti, ex-consigliere di amministrazione, a cui è stata inflitta una pena di 6 anni di reclusione per il reato di Bancarotta. Si è concluso così con 22 assoluzioni (perchè il fatto non sussiste) su 23 imputati il maxi processo per il Crac di Banca Etruria. La sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Arezzo relativamente al filone principale di indagine sul dissesto dell’istituto di credito aretino è stata pronunciata dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per il Tribunale di Arezzo che ha assolto in primo grado 22 dei 23nel processo per ildi, la causa drl dissesto non sarebbe interna all’Istituto di credito ma esterna e da ascrivere all’unicocondannato, il finanziere trentino Alberto Rigotti, ex-consigliere di amministrazione, a cui è stata inflitta una pena di 6 anni di reclusione per il reato dirotta. Si è concluso così con 22(perchè il fatto non sussiste) su 23il maxi processo per ildi. La sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Arezzo relativamente al filone principale di indagine sul dissesto dell’istituto di credito aretino è stata pronunciata dal ...

