XF2021 terza parte delle audizioni | ecco i concorrenti!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Siamo alla fine della prima fase in: finisce la. Chi sono i nuovi concorrenti, e qual’è il vostro preferito?: come va lagiunge al termine della sua prima fase, con la. Una folla di ospiti mai così eccezionali, così variegati, con tante sorprese e ispirazioni diverse l’une dagli altri. Non mancano, certo, lepiù tradizionali. Si apre con un quattro sì molto classico, la ballata Atlantide di Luce, il cui nome richiama l’innocenza dell’infanzia e il cui argomento è l’inadeguatezza alle feste. E anche ...