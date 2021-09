Venezuela: oltre 75% della popolazione vive in estrema povertà (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università cattolica Andres Bello, in Venezuela oltre il 75% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. Il drammatico rapporto giunge mentre il Paese è alle prese con una grave crisi politica ed economica. Il presidente Maduro punta il dito contro le sanzioni statunitensi. oltre il 75% della popolazione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università cattolica Andres Bello, inil 75%in condizioni di. Il drammatico rapporto giunge mentre il Paese è alle prese con una grave crisi politica ed economica. Il presidente Maduro punta il dito contro le sanzioni statunitensi.il 75%

Advertising

periodicodaily : Venezuela: oltre 75% della popolazione vive in povertà - Periodico Daily #venezuela @Billa42_ - MoliPietro : Venezuela: oltre 75% della popolazione vive in estrema povertà - Billa42_ : Venezuela: oltre 75% della popolazione vive in estrema povertà - JorgePuican : RT @AgenziaFides: AMERICA/VENEZUELA - Nella Giornata del Migrante, la Pastorale sociale-Caritas ricorda che oltre 5 milioni di venezuelani… - ananassobasso : RT @Panikmediatik: @PetrazzuoloF Veramente qui c'è il reddito, il 70% fra tasse e contributi per i redditi oltre 70.000 €, patrimoniale pes… -