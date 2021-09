Raccolta rifiuti, a Bergamo obbligo sacchi con codice numerico dal 4 ottobre (Di giovedì 30 settembre 2021) Bergamo, 30 settembre 2021 - Nuovi provvedimenti per la gestione dei rifiuti, a Bergamo. Da lunedì 4 ottobre gli operatori di Aprica SpA, società che si occupa della Raccolta dei rifiuti, non ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 30 settembre 2021), 30 settembre 2021 - Nuovi provvedimenti per la gestione dei, a. Da lunedì 4gli operatori di Aprica SpA, società che si occupa delladei, non ...

