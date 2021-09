Conference League, Zorya-Roma 0-3: giallorossi implacabili (Di giovedì 30 settembre 2021) La Roma va a prendersi la quarta vittoria su quattro match disputati in Conference League; la seconda nel girone di qualificazione. Lo Zorya viene steso in casa 3-0. El Shaarawy apre le danze al 7`, su assist di Darboe; il colpo di testa di Smalling vale il raddoppio al 66`, mentre un rimpallo favorevole spiana la strada al tris di Abraham (68`). La cronaca registra l'esordio stagionale di Darboe il quale da il via all'azione dell'1-0: assist perfetto in profondità per El Shaarawy che salta Matsapura e appoggia in rete al 7'.La Roma abbassa i ritmi e sembra quasi concedere l'iniziativa allo Zorya che però fatica ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Rui Patricio, in difficoltà più per un retropassaggio pericoloso di Smalling nella ripresa che per azioni manovrate degli ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021) Lava a prendersi la quarta vittoria su quattro match disputati in; la seconda nel girone di qualificazione. Loviene steso in casa 3-0. El Shaarawy apre le danze al 7`, su assist di Darboe; il colpo di testa di Smalling vale il raddoppio al 66`, mentre un rimpallo favorevole spiana la strada al tris di Abraham (68`). La cronaca registra l'esordio stagionale di Darboe il quale da il via all'azione dell'1-0: assist perfetto in profondità per El Shaarawy che salta Matsapura e appoggia in rete al 7'.Laabbassa i ritmi e sembra quasi concedere l'iniziativa alloche però fatica ad affacciarsi con pericolosità dalle parti di Rui Patricio, in difficoltà più per un retropassaggio pericoloso di Smalling nella ripresa che per azioni manovrate degli ...

