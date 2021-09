Concorso USL Umbria | 15 posti a tempo indeterminato | qual è il profilo ricercato e come presentare domanda

(Di giovedì 30 settembre 2021) Nuovo bando diper 15presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale2. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 03/09/2021. Ilprofessionaleè quello di Dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.USL: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza europea; essere in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione nella disciplina oggetto del; iscrizione all’Albo dei Medici chirurghi; idoneità fisica; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non avere ...

LaNotiziaQuoti : Hanno preso servizio all'ospedale Santa Maria di Terni 39 infermieri a tempo indeterminato, come programmato a segu… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso USL

Agenzia ANSA

Modena: i requisiti Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti : cittadinanza europea; essere in possesso di Diplomi di laurea in: Scienze dell'economia e ...... spiegano dall'. Non ancora risolto il problema degli infermieri: "Al momento, il numero ...di lavoro a tempo determinato (non soggetti all'obbligo della prova di francese e in attesa di)...Regione Abruzzo, ultime dal sito: Pescara, 30 set. – La giunta regionale ha approvato una delibera che detta le linee guida per l’assunzione a tempo indeterminato del personale già dipendente a tempo ...La giunta regionale ha approvato una delibera che detta le linee guida per l’assunzione a tempo indeterminato del personale già dipendente a tempo determinato nelle Asl abruzzesi, ma collocato in posi ...