Architettura: Open House riparte a Roma con un 'Battito urbano' (3) (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Numerose in questa edizione 2021 anche le aperture al pubblico delle case private - tra le tante 'Casa in via Giulia' all'interno di Palazzo Sacchetti di Massimo Adario, 'House of Dust' di Antonino Cardillo, e 'La linea' al Villaggio Olimpico di Martina Di Egidio - che sottolineano il piacere dei cittadini di aprirsi di nuovo alla città . L'edizione 2021 di Open House Roma é anche scandita da tour nei quartieri della città - San Lorenzo, il quartiere della Vittoria, i Parioli tra ville e caserme, il Quadraro e i suoi muri - o nella città sotterranea con le cave di Villa De Sanctis a Centocelle e le grotte dello studio It's a Casalbertone. Numerosi anche gli eventi come Voci dai Gazometri ad Ostiense, Portuense201&Floralism, o ancora Kaleidocity in zona Nomentana. La manifestazione infine comprende ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos) - Numerose in questa edizione 2021 anche le aperture al pubblico delle case private - tra le tante 'Casa in via Giulia' all'interno di Palazzo Sacchetti di Massimo Adario, 'of Dust' di Antonino Cardillo, e 'La linea' al Villaggio Olimpico di Martina Di Egidio - che sottolineano il piacere dei cittadini di aprirsi di nuovo alla città . L'edizione 2021 dié anche scandita da tour nei quartieri della città - San Lorenzo, il quartiere della Vittoria, i Parioli tra ville e caserme, il Quadraro e i suoi muri - o nella città sotterranea con le cave di Villa De Sanctis a Centocelle e le grotte dello studio It's a Casalbertone. Numerosi anche gli eventi come Voci dai Gazometri ad Ostiense, Portuense201&Floralism, o ancora Kaleidocity in zona Nomentana. La manifestazione infine comprende ...

