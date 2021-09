Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini al processo Open Arms | ' Gli chiederò un autografo'

MediasetTgcom24 : Richard Gere testimone contro Matteo Salvini nel processo Open Arms #RichardGere - fanpage : L'attore americano sarà in aula a Palermo per il processo Open Arms. “Vorrei sapere quanto costerà ai contribuenti… - Agenzia_Ansa : 'Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo': a rivelarlo è stato Matteo… - FavaronGiuseppe : RT @ItalicaTestudo: Richard Gere testimonierà contro #Salvini nel processo #OpenArms Ehi Richard.. Nulla da dire sulla polizia federale che… - laRoyalBlood_ : RT @perchetendenza: 'Richard Gere': Perché testimonierà contro Matteo Salvini nel processo sul caso Open Arms il prossimo 23 ottobre a Pale… -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Gere

testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo': a rivelarlo è stato Matteo Salvini. 'Lo conosco come attore, ma non capisco che tipo di lezione possa ...Il signor, benestante attore della Hollywood che conta, sbarcherà a Palermo. Non per presentare il suo ultimo film. Non per deliziarci con una pièce teatrale. Né per mostrare al popolo l'Oscar ...«Richard Gere testimonierà contro di me nel processo Open Arms il prossimo 23 ottobre a Palermo»: a rivelarlo è stato Matteo Salvini. «Lo conosco come attore, ...Richard Gere sarà testimone al processo Open Arms contro Salvini. Il leghista: "Porta i clandestini negli Usa" ...