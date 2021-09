Nessuno osi criticare la statua della spigolatrice di Sapri

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 settembre 2021) La vicenda ormai circola da qualche ora ed è arrivata più o meno all’orecchio di tutti: succede che nelle scorse ore cominciano a circolare le foto dell’inaugurazione di una scultura dedicata alladi, protagonista di una celebre poesia di Luigi Mercantini (e c’è da scommetterci che non l’avrà letta quasi). Per farla breve e semplice: per rappresentare una contadina dell’800 l’artista (e il comune che è il committente) hanno pensato bene di puntare sui glutei in bella vista sotto una gonna aderentissima (non propriamente l’abbigliamento da lavoro dell’epoca) e la foto delle figure istituzionali (tutti maschi, ovviamente) belli dritti e duri davanti allaha fatto il resto. Sulla sessualizzazione del corpo delle donne si discute da tempo, si registrano in continuazione casi nel campo ...