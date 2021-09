Infrastrutture | Franco | ' fondamentale ruolo enti locali' **

(Di lunedì 27 settembre 2021) Genova, 27 set. - (Adnkronos) - "Le autoritàhanno uncruciale nella pianificazione, nel finanziamento, nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture", con le quali "come emerso dal G20" serve "un dialogo collaborativo", anche perché "le infrastrutture sostenibili, possono sbloccare il potenziale di crescita e rendere la ripresa più resiliente". Lo sottolinea il ministro dell'Economia Danielenel suo intervento alla conferenza del G20 sugli investimin infrastrutture, in corso a Genova. "Le politiche di sostenibilità iniziano a livello locale" ha aggiunto il ministro.

Ai Magazzini del Cotone si radunano così i ministri del G20 con competenze su economia, trasporti e. Per il governo Draghi intervengono Daniele(Tesoro Finanze e Bilancio), ...Oggi Genova ospiterà la Conferenza G20 sugli investimenti inlocali. Parteciperanno all'incontro i Ministri Daniele, Enrico Giovannini e Roberto Cingolani, il Sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. ...Ai Magazzini del Cotone si radunano così i ministri del G20 con competenze su economia, trasporti e infrastrutture. Per il governo Draghi intervengono Daniele Franco (Tesoro Finanze e Bilancio), Enric ...Il Comune di Genova ha anche allestito la sala immersiva “Modello Genova” per raccontare in pochi minuti, attraverso immagini e parole chiave, gli step che hanno portato all'inaugurazione del ponte Sa ...