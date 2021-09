Incidente sul lavoro | muore operaio edile nel leccese

(Di lunedì 27 settembre 2021) Per cause da accertare, è caduto accidentalmente da una scala, precipitando da un'altezza di circa 6 metri

Giulia Lamarca a Torino Perché, come spiega lei stessa senza mezzi terminisuo profilo ... Da quando dieci anni fa è rimasta in carrozzina in seguito a unin scooter, a 19 anni, ha infatti ...stradale pochi minuti fa a Margarita dove un'autotreno che trasporta animali (mucche) si è ribaltato in curva nel centro del paese.posto i Vigili del Fuoco di Cuneo con la prima ...Una canzone che ricorda i tempi felici. Una carezza alla foto del papà e decine di persone che escono con gli occhi gonfi di lacrime dalla Chiesa del Carmine. Un dolore troppo forte quello che ha riun ...SPINEA (VENEZIA) - Un incidente, che ha coinvolto due mezzi pesanti, è avvenuto poco dopo le 12.15 di lunedì 27 settembre al chilometro 380 dell'autostrada A4-Passante di Mestre, ...