D’Amato | pronti a partire con terza dose e antinfluenzale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “Nel Lazio siamocon ladi richiamo Covid, contestuale con al vaccino”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio, spiegando che “si inizierà con tutti gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo 2021, per poi proseguire con tutti gli altri”. “Il cittadino può scegliere come avere ladi richiamo- ha continuato- O prenotando o facendosi prenotare, come la volta scorsa, tramite il portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa, oppure chiamando il proprio medico di famiglia che potrà contestualmente somministrare anche il ...