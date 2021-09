Così Letta punta ad arrivare al 2023 come federatore del centro - sinistra e del Pd (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Pd di Enrico Letta si trova gergalmente tra l'incudine e il martello. Da un lato prospetta un'alleanza solida con i 5 Stelle, movimento sempre in subbuglio e instabile all'inverosimile. Dall'altro ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Pd di Enricosi trova gergalmente tra l'incudine e il martello. Da un lato prospetta un'alleanza solida con i 5 Stelle, movimento sempre in subbuglio e instabile all'inverosimile. Dall'altro ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Enrico Letta, per la trentesima volta: “Salvini ormai all’opposizione del governo” Già, ma dime… - parloamestessa : @Gianluc37578034 La tabellina è illeggibile, comunque non è così che va letta - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: Travolgente Giorgia a Milano, come ti distrugge Enrichetto e il Pd: 'Letta dice che questa è la peggiore destra di sem… - raffo1996 : RT @a____capo: @EnricoLetta Ok, è ufficiale. Quando uno non riesce a sprecare un tweet per un tema così importante per milioni di italiani… - globalistIT : La strategia del segretario del Pd mentre Renzi e Base riformista... #Letta #pd #strategie -