Chi sono le imprenditrici più innovative d'Italia (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Dal pastificio più antico del mondo all'azienda leader nel settore della decontaminazione particellare, dalle soluzioni avanzate per l'irrigazione di precisione alla startup biotech che ha brevettato la tecnologia per ricreare “un organo vivente in laboratorio”, passando per la prima azienda socialmente responsabile nell'ortofrutta fino alla conceria metal-free e biodegradabile: ecco di che cosa si occupano le 6 finaliste della 13esima edizione del Premio GammaDonna che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile. Settori diversi, con un unico comune denominatore: l'innovazione, nel business e nella gestione d'impresa. Saranno Milena Baroni – Mycroclean Italia (Gorgonzola-MI), Amelia Cuomo – Pasta Cuomo (Gragnano-NA),Giulia Giuffrè – Irritec (Capo d'Orlando-ME), Marianna Palella – Citrus (Cesena), Sara Santori – Conceria Nuvolari (Monte Urano-FM) e ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Dal pastificio più antico del mondo all'azienda leader nel settore della decontaminazione particellare, dalle soluzioni avanzate per l'irrigazione di precisione alla startup biotech che ha brevettato la tecnologia per ricreare “un organo vivente in laboratorio”, passando per la prima azienda socialmente responsabile nell'ortofrutta fino alla conceria metal-free e biodegradabile: ecco di che cosa si occupano le 6 finaliste della 13esima edizione del Premio GammaDonna che dal 2004 valorizza l'iniziativa imprenditoriale femminile. Settori diversi, con un unico comune denominatore: l'innovazione, nel business e nella gestione d'impresa. Saranno Milena Baroni – Mycroclean(Gorgonzola-MI), Amelia Cuomo – Pasta Cuomo (Gragnano-NA),Giulia Giuffrè – Irritec (Capo d'Orlando-ME), Marianna Palella – Citrus (Cesena), Sara Santori – Conceria Nuvolari (Monte Urano-FM) e ...

Advertising

berlusconi : Non vedo perché la scelta di chi non si vuole vaccinare, pur potendolo fare, debba essere pagata dalla collettività… - borghi_claudio : @Giancarlo1970 E lei viene a dire questo a uno dei quattro che è sempre stato contro anche all'obbligo vaccinale pe… - Corriere : Vaccini contro il Covid, i dati della svolta: chi sono gli immunizzati finiti in ospedale | L'inchiesta - MariMario1 : RT @CathVoicesITA: #Cacciari: Ci sarà qualche deficiente che si ritiene fascista ma cosa c’entra? Sono manifestazioni di massa dentro le qu… - GraziellaChiaro : RT @BarbaraRaval: Viminale: sul portale sono apparsi i risultati delle elezioni. Non trovate che sia fantastico? Sanno i risultati dei bal… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Gemelli di Guidonia chi sono i concorrenti di Tale e Quale show Contra-Ataque Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme, lui smentisce la rottura: cosa pensano i fan Dopo il presunto tradimento Wanda Nara e Mauro Icardi stanno di nuovo insieme, è stato il noto calciatore a confermare la riconciliazione sui social.

Presidio sanitario Fdi va in Procura Fratelli d’Italia (sezioni Ponsacco e Valdera) presenterà un esposto in Procura e alla Corte dei Conti per la questione del presidio sanitario di Ponsacco. "Dal Comune, rimpalleranno le responsabilità ...

Dopo il presunto tradimento Wanda Nara e Mauro Icardi stanno di nuovo insieme, è stato il noto calciatore a confermare la riconciliazione sui social.Fratelli d’Italia (sezioni Ponsacco e Valdera) presenterà un esposto in Procura e alla Corte dei Conti per la questione del presidio sanitario di Ponsacco. "Dal Comune, rimpalleranno le responsabilità ...