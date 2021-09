A che punto è la missione di Bepicolombo, la terza sonda spedita a esplorare Mercurio (Di lunedì 27 settembre 2021) (immagine: ESA/ATG medialab – NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of WashingtonHa già percorso tre miliardi di chilometri, quasi un terzo del viaggio che lo porterà a entrare nell’orbita di Mercurio il 5 dicembre del 2025. In attesa dell’evento, mancano invece appena pochi giorni ad un altro traguardo fondamentale nel lungo viaggio di Bepicolombo: il 2 ottobre la sonda compirà infatti il suo primo flyby attorno a Mercurio, manovra con cui inizierà la lenta decelerazione necessaria per entrare nell’orbita del pianeta e dare inizio alla fase clou della missione. Non che negli ultimi tre anni la sonda sia rimasta con le mani in mano. Tutt’altro: per l’occasione abbiamo deciso di ripercorrere assieme le tappe principali degli ultimi tre anni, le ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) (immagine: ESA/ATG medialab – NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of WashingtonHa già percorso tre miliardi di chilometri, quasi un terzo del viaggio che lo porterà a entrare nell’orbita diil 5 dicembre del 2025. In attesa dell’evento, mancano invece appena pochi giorni ad un altro traguardo fondamentale nel lungo viaggio di: il 2 ottobre lacompirà infatti il suo primo flyby attorno a, manovra con cui inizierà la lenta decelerazione necessaria per entrare nell’orbita del pianeta e dare inizio alla fase clou della. Non che negli ultimi tre anni lasia rimasta con le mani in mano. Tutt’altro: per l’occasione abbiamo deciso di ripercorrere assieme le tappe principali degli ultimi tre anni, le ...

Advertising

gianluigibuffon : Non potremo mai essere interamente soddisfatti di un pareggio. Ci prendiamo questo punto arrivato con un atteggiame… - juventusfc : Allegri ?? «@chiellini sta bene. Prendiamo tanti gol? Per la legge dei grandi numeri cominceremo anche a non prender… - RobertoBurioni : La copertura vaccinale in Italia è del 66,2%. Altissima se pensiamo allo sforzo organizzativo e ci paragoniamo agli… - Dedalus12470353 : P. Cavalli decifro l’accorta sentenza che scende sulle mie sentimentali parole che dico che dico fingendo anche l’a… - renato49971210 : @Bett_Calcaterra Radiazione e Daspo immediato per una persona del genere, questo non è un allenatore! Uno così che… -