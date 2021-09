Torino: programma individuale per Belotti, Pjaca, Praet e Zaza (Di domenica 26 settembre 2021) Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema, in vista della partita di domani contro il Venezia. Assente Ola Aina, in permesso per motivi personali, mentre Belotti, Pjaca, Praet e Zaza hanno svolto i rispettivi programmi individuali. Domani è prevista la seduta di rifinitura cui seguirà l’elenco dei calciatori convocati. Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) Allenamento mattutino per ilal Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica, con esercitazioni a tema, in vista della partita di domani contro il Venezia. Assente Ola Aina, in permesso per motivi personali, mentrehanno svolto i rispettivi programmi individuali. Domani è prevista la seduta di rifinitura cui seguirà l’elenco dei calciatori convocati.

Advertising

vendesiverdi : RT @ToroGoal: ??? Allenamento pomeridiano per il @TorinoFC_1906 in vista di #VeneziaTorino. Terapie per #Pjaca, lavoro aerobico e palestra p… - dilettasiri : RT @CostanzaRdO: È online il programma del @SalonedelLibro #Torino. E ci siamo anche io e Milo! Con un laboratorio x bambini sull’amicizia… - XrItaly : RT @XRfvg: Con lo sciopero di FFF nelle piazze di tutta Italia e la partenza della Carovana per la Giustizia Ambientale da Torino ha inizio… - XRfvg : Con lo sciopero di FFF nelle piazze di tutta Italia e la partenza della Carovana per la Giustizia Ambientale da Tor… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??? Allenamento pomeridiano per il @TorinoFC_1906 in vista di #VeneziaTorino. Terapie per #Pjaca, lavoro aerobico e palestra p… -