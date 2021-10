Scoperti, sanzionati e denunciati dalla Polizia Locale per abbandono di rifiuti (Di domenica 26 settembre 2021) I motociclisti della Polizia Locale, in servizio per il rituale controllo della tarda serata, sono intervenuti in via Alberto Sordi per abbandono di rifiuti speciali in un terreno agricolo, segnalato da alcuni cittadini. Al loro arrivo, i trasgressori erano ancora sul posto. È stato accertato il deposito abusivo di rifiuti speciali, tra cui scarti da risulta edile e guaina con catrame, rinchiusi in circa 40 sacchi di colore nero. I responsabili sono stati denunciati nonché sanzionatii per l’abbandono di rifiuti e, ai sensi del CdS, per il veicolo utilizzato in tale operazione. «Il contrasto a queste attività illegali – fa sapere l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – sarà sempre ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 26 settembre 2021) I motociclisti della, in servizio per il rituale controllo della tarda serata, sono intervenuti in via Alberto Sordi perdispeciali in un terreno agricolo, segnalato da alcuni cittadini. Al loro arrivo, i trasgressori erano ancora sul posto. È stato accertato il deposito abusivo dispeciali, tra cui scarti da risulta edile e guaina con catrame, rinchiusi in circa 40 sacchi di colore nero. I responsabili sono statinonchéi per l’die, ai sensi del CdS, per il veicolo utilizzato in tale operazione. «Il contrasto a queste attività illegali – fa sapere l’assessore allaGianni Cataldino – sarà sempre ...

