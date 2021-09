Tridico: "2 milioni di lavoratori a 6 euro l'ora, non è tollerabile" (Di sabato 25 settembre 2021) “Oggi sono oltre 2 milioni i lavoratori che lavorano a 6 euro all’ora lordi. Ci sono riders che corrono e fanno incidenti anche mortali e guadagnano 4 euro all’ora. Questo non è tollerabile. Non è tollerabile in un’economia avanzata”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico intervenendo a ‘Futura’, la tre giorni organizzata dalla Cgil a Bologna. “Il salario minimo per i giovani è determinante, così come anche per le donne. Durante la pandemia - ha spiegato - le categorie maggiormente vittime sono state giovani e donne. Nella carriera lavorativa della donna, la donna con figlio rinuncia a 5 mila euro in media di stipendio rispetto a una donna che non ha avuto figli. Il gap salario nei confronti del lavoratore maschio è crescente e durante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) “Oggi sono oltre 2che lavorano a 6all’ora lordi. Ci sono riders che corrono e fanno incidenti anche mortali e guadagnano 4all’ora. Questo non è. Non èin un’economia avanzata”. Lo ha detto il presidente dell’Inps Pasqualeintervenendo a ‘Futura’, la tre giorni organizzata dalla Cgil a Bologna. “Il salario minimo per i giovani è determinante, così come anche per le donne. Durante la pandemia - ha spiegato - le categorie maggiormente vittime sono state giovani e donne. Nella carriera lavorativa della donna, la donna con figlio rinuncia a 5 milain media di stipendio rispetto a una donna che non ha avuto figli. Il gap salario nei confronti del lavoratore maschio è crescente e durante ...

