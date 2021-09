Le divise da cuoco ai futuri chef | la donazione di Confartigianato al Civiform

(Di sabato 25 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Dall'uva dei Longobardi al vino delle Orsoline, così Cividale celebra vendemmia La straordinaria voce di Tosca al Mittelfest, canterà in friulano Da ...

Si rafforza il rapporto di collaborazione tra il Civiform di Cividale e Confartigianato-Imprese Udine. Questa mattina l'associazione di categoria ha donato 50 divise da cuoco agli studenti delle classi seconde del corso di formazione professionale 'Addetto alla ristorazione' in segno di riconoscimento e ringraziamento per quanto l'ente di formazione tecnica ...