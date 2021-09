La beffa verde: lo sconto sulla bolletta diventa un sussidio a chi inquina (Di sabato 25 settembre 2021) Sapete che in chiave ecologista lo sconto dell’Iva e degli oneri sulle bollette della luce e del gas è classificato come “sussidio”, e peggio ancora “sussidio ai fossili”? Dicono che il rincaro dell’energia fossile è positivo, è l’obiettivo delle politiche climatiche Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 settembre 2021) Sapete che in chiave ecologista lodell’Iva e degli oneri sulle bollette della luce e del gas è classificato come “”, e peggio ancora “ai fossili”? Dicono che il rincaro dell’energia fossile è positivo, è l’obiettivo delle politiche climatiche

