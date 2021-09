Juventus | scontro di mercato con Milan e Inter per un giovane talento dalla Serie B

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 25 settembre 2021) Lorenzo Lucca, due metri di pura qualità 21 anni da poco compiuti, ma già tanta esperienza nel calcio dei “grandi”, Lorenzo Lucca è uno di quei profili giovani e talentuosi che potrebbero fare al caso del nuovo ciclo della. L’attaccante nativo di Moncalieri, in Piemonte, sono già due anni che fa parlare di sé per i suoi gol e soprattutto per le sue giocate. Sì, perché nonostante sia oltre due metri d’altezza, sa anche muoversi bene con il pallone tra i piedi, tanto che in molti, viste le sue caratteristiche tecniche e atletiche, lo hanno paragonato ad un certo Zlatan Ibrahimovic, uno che di gol in carriera ne ha fatti e continua a farne. Nelle scorse stagioni, il gioiellino classe 2000 ha incantato Palermo: con la maglia dei rosanero è stato capace di mettere a segno ben 14 reti in 30 presenze traD eC. ...