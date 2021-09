Bambola e come il neomelodico sia molto meglio di X Factor (Di sabato 25 settembre 2021) Ora, partiamo dalle basi, X Factor è un programma scritto, e come tutti i programmi scritti poco di quel che capita non è stato pensato e realizzato dagli autori. Tanto più nelle fasi registrate, dove il montaggio, santo Dio sembro il direttore naturale di Fantozzi che costringeva i dipendendi a vedere la Corazzata Potiemkin, ha un peso fondamentale. Ha ancora più un peso il fatto, ora che siamo giunti, anzi, sono giunti alla quindicesima edizione, che di cantanti sconosciuti, quelli che se ne stavano rinchiusi in casa e di cui nessuno aveva sentito parlare, non ne esistono più, come i maschi in Y- L’ultimo uomo. Tutti i concorrenti sono stati convocati, pescati tra scuole di canto, giri vari, piccole etichette indipendenti. Buona parte dei volti che scorrono da quelle parti sono già conosciuti a chiunque abbia un minimo di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Ora, partiamo dalle basi, Xè un programma scritto, etutti i programmi scritti poco di quel che capita non è stato pensato e realizzato dagli autori. Tanto più nelle fasi registrate, dove il montaggio, santo Dio sembro il direttore naturale di Fantozzi che costringeva i dipendendi a vedere la Corazzata Potiemkin, ha un peso fondamentale. Ha ancora più un peso il fatto, ora che siamo giunti, anzi, sono giunti alla quindicesima edizione, che di cantanti sconosciuti, quelli che se ne stavano rinchiusi in casa e di cui nessuno aveva sentito parlare, non ne esistono più,i maschi in Y- L’ultimo uomo. Tutti i concorrenti sono stati convocati, pescati tra scuole di canto, giri vari, piccole etichette indipendenti. Buona parte dei volti che scorrono da quelle parti sono già conosciuti a chiunque abbia un minimo di ...

