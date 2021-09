Avellino-Potenza streaming gratis e diretta tv Rai? Dove vedere Serie C (Di sabato 25 settembre 2021) Il match Avellino-Potenza, valido per la quinta giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca domenica 26 settembre alle ore 14.30 nello stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Le due squadre sono a quota quattro punti in classifica. Le probabili formazioni di Avellino-Potenza Serie C Avellino (4-3-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito; Kanoutè, Maniero, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Potenza-Bari in diretta tv in chiaro e in streaming gratis, 1^ giornata ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 settembre 2021) Il match, valido per la quinta giornata del girone C dellaC 2021/22, si gioca domenica 26 settembre alle ore 14.30 nello stadio Partenio-Adriano Lombardi di. Le due squadre sono a quota quattro punti in classifica. Le probabili formazioni di(4-3-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Aloi, D’Angelo, Tito; Kanoutè, Maniero, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Eleven Sports oSport?-Bari intv in chiaro e in, 1^ giornata ...

Advertising

Mediagol : Potenza, Gallo sicuro: “Avellino? Organico alla pari di Palermo, Bari e Catanzaro” - TuttoAvellinoit : Le parole del tecnico del #Potenza, Fabio #Gallo, che analizza la partita in vista della gara contro l'#Avellino. - GazzettinoL : Serie C 5a giornata Serie C Gir C Avellino-Potenza Bari-Paganese Campobasso-F.Andria Foggia-JuveStabia Francavi… - ILOVEPACALCIO : Potenza, Gallo: «L’Avellino ha il centrocampo più forte della Lega Pro. Organico alla pari del Palermo» - Ilovepale… - sportavellino : Potenza, Gallo: 'L'Avellino ha il centrocampo più forte della Lega Pro, è una squadra di qualità' -… -