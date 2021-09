Muore dopo il parto a Savona | grave il neonato Anche il Milan prega per lui

(Di giovedì 23 settembre 2021) «Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo bambino»: è il messaggio di cordoglio pubblicato dalsul proprio...

Poi l'improvviso aggravarsi dello stato di salute della paziente durante il decorso del parto,il quale è stato disposto il trasferimento in rianimazione e non ce l'ha fattaaver messo al ...la revoca del licenziamento dei 35 lavoratori a rischio di Coopservice nell'ambito dell'...] Navigazione articoli Cisano sul Neva, grave incidente motociclistico:giovane di vent'anni Albenga,...I medici hanno decretato la morte cerebrale di Vincenzo Marino aggredito insieme all’amico e coetaneo Giuseppe Sestito in un centro ippico di ...La ragazza di 27 anni, Marika Galizia, è deceduta dopo alcune complicanze nonostante una gravidanza nella norma. Il bimbo ora si trova al Gaslini in condizioni critiche ...