Terence Hill dice addio a Don Matteo, la reazione di Nino Frassica mette i brividi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Terence Hill dopo 22 lunghi anni ha detto addio ad un personaggio molto importante che ha segnato la sua carriera da attore ovvero Don Matteo. Mario Girotti, questo il nome vero dell’attore oggi 82enne, ha infatti girato nei giorni scorsi l’ultima scena ed è quindi pronto a lasciare per sempre la celebre fiction di Rai 1. La commozione è stata tanta e tra coloro che hanno voluto salutare con affetto l’attore vi troviamo il simpaticissimo Nino Frassica il quale non ha perso l’occasione per condividere sui social un dolce post. Ma, quali sono state nello specifico le sue parole? Terence Hill lascia Don Matteo dopo 22 anni Sono trascorsi 22 anni da quando il 7 gennaio del 2000 è andata in onda la prima puntata di Don ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 22 settembre 2021)dopo 22 lunghi anni ha dettoad un personaggio molto importante che ha segnato la sua carriera da attore ovvero Don. Mario Girotti, questo il nome vero dell’attore oggi 82enne, ha infatti girato nei giorni scorsi l’ultima scena ed è quindi pronto a lasciare per sempre la celebre fiction di Rai 1. La commozione è stata tanta e tra coloro che hanno voluto salutare con affetto l’attore vi troviamo il simpaticissimoil quale non ha perso l’occasione per condividere sui social un dolce post. Ma, quali sono state nello specifico le sue parole?lascia Dondopo 22 anni Sono trascorsi 22 anni da quando il 7 gennaio del 2000 è andata in onda la prima puntata di Don ...

chetempochefa : L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Adnkronos : #TerenceHill lascia '#DonMatteo', finite le riprese della sua ultima scena. - NNicla : RT @tvblogit: L'ultima scena di Terence Hill in Don Matteo ???? #donmatteo #terencehill @LuxVide - ViteAnto : RT @chetempochefa: L’emozionante ultima scena di Terence Hill in Don Matteo, che lascia dopo 22 anni e 259 episodi ???? -