Love is in the air anticipazioni 24 settembre 2021, Serkan propone ad Eda di sposarlo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella puntata di Love is in the air di venerdì 24 settembre 2021, Eda e Serkan decidono di rivelare ad Ayfer la bellissima notizia, ma Melo li ha preceduti e ha detto parola per parola quello che è accaduto, sia alla zia della Yildiz che alla signora Aydan. Le due donne così iniziano a battibeccare e il Bolat per evitare di starle a sentire, decide di portare Eda in un locale dove suona il pianoforte solo per lei. Durante la serata Serkan gli fa la sua personale proposta di matrimonio. La puntata sarà disponibile su Mediaset Play subito dopo la messa in onda di Canale 5. Nel nuovo cast de Le Iene anche Elodie La cantante sarà una delle conduttrici del programma insieme ad una famosa nuotatrice e non solo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nella puntata diis in the air di venerdì 24, Eda edecidono di rivelare ad Ayfer la bellissima notizia, ma Melo li ha preceduti e ha detto parola per parola quello che è accaduto, sia alla zia della Yildiz che alla signora Aydan. Le due donne così iniziano a battibeccare e il Bolat per evitare di starle a sentire, decide di portare Eda in un locale dove suona il pianoforte solo per lei. Durante la seratagli fa la sua personale proposta di matrimonio. La puntata sarà disponibile su Mediaset Play subito dopo la messa in onda di Canale 5. Nel nuovo cast de Le Iene anche Elodie La cantante sarà una delle conduttrici del programma insieme ad una famosa nuotatrice e non solo ...

