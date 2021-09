LIVE Milan-Venezia 2-0 | Serie A calcio in DIRETTA | raddoppio di Theo Hernandez all’83’!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85? Nel frattempo ultimo cambiocon Tessmann che rileva Vacca. 84? La difesa delè ben schierata sulla progressione di Ceccaroni, staccatosi dalla linea difensiva. 83? Ennesimo strappo di Saelemaekers che serve sulla sinistra, il francese entra in area e spara in rete con un diagonale rasoterra mancino, partita in ghiaccio,2-0. 82?OOOOOOOOOOO HERNANDEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!! 82' @rifles through to the far post following a great play by Saelemaekers #2-0 #Sempre@EASPORTSFIFA ...