Laver Cup 2021 | Matteo Berrettini è una delle stelle più attese dell’Europa Una pedina imprescindibile

Il fine settimana dello sport mondiale sarà caratterizzato dalla Ryder Cup e dalla Laver Cup. Per la prima volta le due competizioni si incrociano ed entrambe saranno di scena negli Stati Uniti. La Ryder ha sicuramente più storicità e vanta un fascino particolare, ma anche la Laver sta assumendo sempre più importanza e significato, edizione dopo edizione. Quella del 2021 si giocherà a Boston ed interessa da vicino anche i colori azzurri. Nel team europeo, infatti, è presente Matteo Berrettini, che si candida a ricoprire un ruolo molto importante nella squadra capitanata da Bjorn Borg. Oltre al romano sono stati selezionati il neo detentore degli US Open Daniil Medvedev, il campione olimpico Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud, con Feliciano Lopez nel ruolo di riserva.

