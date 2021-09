La Sueddeutsche affonda Allegri | «Un allenatore per vecchi»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’smo non è tanto allegro, scrive oggi laZeitung, nell’analizzare la depressa situazione juventina. E il quotidiano tedesco usa lo stessocome chiave di non-svolta. Quello che doveva essere il salvatore bianconero – scrive – l’pragmatico, il vero maestro (non l’altro) ha un problema: i giovani. La Juve dinon è un Paese per giovani, per citare sempre lo stesso romanzo. “Impossibile immaginare cosa accadrebbe nel grande mondo viziato se la squadra non vincesse contro lo Spezia. Proprio con, il feticista dei risultati” “è noto per tenere sulle spine le giovani stelle, gli piace ignorarle per insegnargli la gerarchia e la tradizione“. “Tra De Ligt, Kulusevski e Chiesa domenica c’erano 170 milioni ...