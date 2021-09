LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Miller primo davanti ai fratelli Espargaro. Scivolate per Vinales e Bagnaia (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.22 OLIVEira vola per terra in curva 1. Cenno di ok da parte del portoghese che non ha avuto conseguenze particolari da questa caduta. 16.20 Diversi giri lenti per Miller che adesso sta provando il passo gara. 16.18 Pol Espargaro terzo! 1:32.161, appena 42 millesimi dietro a Miller. Anche la Honda si avvicina alla Ducati. 16.16 Resta in pista anche Valentino Rossi che sta crescendo di prestazioni in questa seconda fase di giornata. 16.14 Ancora Miller in pista per provare la nuova Ducati. 16.12 Cade anche Bagnaia che fortunatamente non si è fatto nulla. 16.10 Scivolata per Vinales alla curva 15: nessuna conseguenza per lo spagnolo che stava andando fortissimo e aveva due caschi rossi. 16.08 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Oira vola per terra in curva 1. Cenno di ok da parte del portoghese che non ha avuto conseguenze particolari da questa caduta. 16.20 Diversi giri lenti perche adesso sta provando il passo gara. 16.18 Polterzo! 1:32.161, appena 42 millesimi dietro a. Anche la Honda si avvicina alla Ducati. 16.16 Resta in pista anche Valentino Rossi che sta crescendo di prestazioni in questa seconda fase di giornata. 16.14 Ancorain pista per provare la nuova Ducati. 16.12 Cade ancheche fortunatamente non si è fatto nulla. 16.10 Scivolata peralla curva 15: nessuna conseguenza per lo spagnolo che stava andando fortissimo e aveva due caschi rossi. 16.08 ...

