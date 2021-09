Juventus, Allegri furibondo con alcuni giocatori: i casi De Ligt e Chiesa (Di martedì 21 settembre 2021) La Juventus sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia, avendo raccolto appena 2 punti nelle prime 4 giornate, evento negativo che non si verificava da ben 60 anni. Alla fine dell’ultimo match, pareggiato per 1-1 contro il Milan, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri è uscito dal campo furibondo per la prestazione di alcuni giocatori, colpevoli, a suo avviso, di non aver giocato da Juve. Tra coloro che hanno deluso e hanno avuto poco spazio fin qui ci sono due importanti talenti della Vecchia Signora: Federico Chiesa e Matthijs De Ligt. Due investimenti economici importanti della società torinese, il primo da 60 milioni e il secondo da 75 milioni più bonus, che hanno dimostrato di essere dei potenziali top player ma non sono ancora riusciti ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) Lasta vivendo uno dei periodi più difficili della sua storia, avendo raccolto appena 2 punti nelle prime 4 giornate, evento negativo che non si verificava da ben 60 anni. Alla fine dell’ultimo match, pareggiato per 1-1 contro il Milan, il tecnico dei bianconeri Massimilianoè uscito dal campoper la prestazione di, colpevoli, a suo avviso, di non aver giocato da Juve. Tra coloro che hanno deluso e hanno avuto poco spazio fin qui ci sono due importanti talenti della Vecchia Signora: Federicoe Matthijs De. Due investimenti economici importanti della società torinese, il primo da 60 milioni e il secondo da 75 milioni più bonus, che hanno dimostrato di essere dei potenziali top player ma non sono ancora riusciti ...

