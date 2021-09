Bologna-Genoa | Mihajlovic espulso | proteste contro Fourneau

(Di martedì 21 settembre 2021) Finale incandescente quello dello stadio Dall’Ara nel match tra, valido per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. Dopo il rigore assegnato ai padroni di casa all’85’, l’arbitroconcede calcio di rigore anche ai rossoblù all’89’ per fallo di Bonifazi su Kallon. Tante ledi un furioso Sinisasuccessivamente dal direttore di gara. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Addio a Romano #Fogli, simbolo dell’ultimo scudetto del @BfcOfficialPage. Oggi contro il Genoa giocherà con il lutt… - Conkeed : @LelloPinto Se esiste una giustizia sportiva va tolto un 1 punto al Genoa, aggiunti 2 punti al Bologna e radiato fourneau - LIGIFootball : [#SerieA/#BolognaGenoa] ? GOAL! FOR Bologna ! SCORER : A. Hickey 49' Bologna 1 - 0 Genoa - LIGIFootball : [#SerieA/#BolognaGenoa] ?? Second half starts! Score : Bologna 0-0 Genoa ! - ItalianSerieA : ??Result Bologna 2 - 2 Genoa ?? Goals: 49' Aaron Hickey (B), 55' Mattia Destro (G), 85' Marko Arnautovic (B)(pen),… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Genoa

... moviola e cronaca live Allo stadio 'Dall'Ara',si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2 - ...Si comincia alle 18,30 con, al microfono Alberto Santi con Sergio Floccari al commento tecnico, Edoardo Testoni a condurre dalle 18 il pre partita. Alle 20,45 appuntamento con ...Milano, 21 set. (LaPresse) - Bologna-Genoa 2-2 in una gara valida per la 5/a giornata di Serie A. Le reti al 49' di Hickey (B), al 55' di Destro (G), all'85' ...Il turno infrasettimanale di Serie A si apre con il pareggio per 2-2 tra Bologna e Genoa. Al Dall'Ara succede tutto nella ripresa: Hickey porta in vantaggio gli uomini di Mihajlovic al 49' con un sini ...