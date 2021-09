Reddito di Cittadinanza | per Giorgetti “è la cultura alla base ad essere sbagliata”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “No, il disincentivo al lavoro non è ildicome norma quanto lache lo ha prodotto“. Così il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlointervenendo a Napoli a un incontro promosso dFondazione Mezzogiorno. “La norma ha un suo senso – ha dettorispondendo a una domanda dei giornalisti – anche perché ha similitudini con altri casi europei. Il problema è che non è stata applicata come spesso capita in Italia. I 2500 navigator non hanno potuti lavorare. Il problema – ha precisato – è lache ha generato ildi, che è unafatta di rancore e invidia sociale e che si intreccia con la ...