Nel secondo trimestre prezzi delle abitazioni in crescita (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In un quadro di grande vivacità del mercato immobiliare residenziale, anche nel secondo trimestre del 2021 si conferma, sebbene in rallentamento, la crescita tendenziale dei prezzi delle abitazioni in atto ormai da due anni. secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dell'1,7% rispetto al trimestre precedente e dello 0,4% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +1,7% nel primo trimestre 2021). L'aumento è dovuto soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove, con quelli delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – In un quadro di grande vivacità del mercato immobiliare residenziale, anche neldel 2021 si conferma, sebbene in rallentamento, latendenziale deiin atto ormai da due anni.le stime preliminari dell'Istat, l'indice deiacquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dell'1,7% rispetto alprecedente e dello 0,4% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +1,7% nel primo2021). L'aumento è dovuto soprattutto ainuove, con quelli...

