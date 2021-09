iPhone 14 | secondo Kuo con fotocamera da 48 megapixel e il foro nel displayHDblog it

Advertising

ispazio : iPhone 13 vende meglio dei modelli precedenti, secondo un’analista - PHONETHRONE2012 : iPhone 14, secondo Kuo con fotocamera da 48 megapixel e il foro nel display - gigibeltrame : iPhone 14, secondo Kuo con fotocamera da 48 megapixel e il foro nel display #digilosofia - HDblog : iPhone 14, secondo Kuo con fotocamera da 48 megapixel e il foro nel display - SkorpionBot : iPhone 13 vende meglio dei modelli precedenti, secondo un’analista -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone secondo

Altra indiscrezione riguarda il TouchID nel display che arriverà suma solo nel 2023 , anno in cui potrebbe anche arrivare il primo foldable di Apple . Kuo ha attribuito questo slittamento di ...In molti paesi, il tempo di consegna medio degli13 è di circa 27 giorni, iltempo più lungo nel primo giorno di preordini tra tutti i modelli lanciati negli ultimi cinque anni. Solo ...A distanza di meno di una settimana dall'evento in cui Apple ha presentato i nuovi iPhone, il noto analista Ming-Chi Kuo torna a dire la sua sui prossimi sv ...Basandosi sulle stime di consegna degli iPhone 13 e dei modelli lanciati negli anni passati, Huberty ha pubblicato una stima della quantità di preordini a livello globale. In molti paesi, il tempo di ...