Barcellona, Messi: “Avevo abbassato il mio stipendio, ma non è bastato” (Di domenica 8 agosto 2021) “Avevo abbassato del 50% il mio stipendio, ma questo non era sufficiente”. Leo Messi fa chiarezza sul suo mancato rinnovo con i blaugrana. “Ho letto che il Barcellona mi avrebbe chiesto di tagliarmi lo stipendio di un altro 30%, ma questa non è la verità. Si dicono tante cose che non sono vere purtroppo” ha detto l’argentino nella conferenza stampa di addio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) “del 50% il mio, ma questo non era sufficiente”. Leofa chiarezza sul suo mancato rinnovo con i blaugrana. “Ho letto che ilmi avrebbe chiesto di tagliarmi lodi un altro 30%, ma questa non è la verità. Si dicono tante cose che non sono vere purtroppo” ha detto l’argentino nella conferenza stampa di addio. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA DOMANI ALLE 12:00 CONFERENZA DI MESSI AL CAMP NOU AD ANNUNCIARLO IL BARCELLONA #SkySport #Messi #Barcellona - DiMarzio : LIVE - #Barcellona, #Messi: 'Avevo ridotto il mio stipendio del 50%, ma non è stato sufficiente. Abbiamo fatto tutt… - DiMarzio : LIVe - #Barcellona, #Messi: 'Psg? È una possibilità, ma al momento non ho accordi con nessuno. Diversi club sono in… - KimmichMerd4 : Il Barcellona ha pensato prima agli altri giocatori come Aguero, Depay ecc... Prima di Messi... - Fabio64535537 : RT @DiMarzio: LIVE - #Barcellona, #Messi: 'Avevo ridotto il mio stipendio del 50%, ma non è stato sufficiente. Abbiamo fatto tutto il possi… -