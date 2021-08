Scavi di Pompei: "Non aveva il Green Pass". Litigio finito male (Di sabato 7 agosto 2021) Oltre seimila visitatori e 330 tamponi antigenici effettuati gratuitamente ai turisti privi di certificazione anti-Covid. Questi i numeri della prima giornata di entrata in vigore del Green Pass agli Scavi archeologici di Pompei, dove tra l'altro - caso praticamente unico in Italia - al via delle verifiche di certificazione, Regione Campania e Asl Napoli 3 Sud, in collaborazione con la direzione del parco archeologico, hanno deciso di allestire una postazione nell'area di piazza Anfiteatro, dove i visitatori sprovvisti di Green Pass potevano fare un rapido tampone antigenico dopo essere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 7 agosto 2021) Oltre seimila visitatori e 330 tamponi antigenici effettuati gratuitamente ai turisti privi di certificazione anti-Covid. Questi i numeri della prima giornata di entrata in vigore delagliarcheologici di, dove tra l'altro - caso praticamente unico in Italia - al via delle verifiche di certificazione, Regione Campania e Asl Napoli 3 Sud, in collaborazione con la direzione del parco archeologico, hanno deciso di allestire una postazione nell'area di piazza Anfiteatro, dove i visitatori sprovvisti dipotevano fare un rapido tampone antigenico dopo essere ...

