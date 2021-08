"Facevo troppi ascolti, cosa mi costrinse a fare". Tiberio Timperi vuota sacco: fucilata contro Emilio Fede, ai tempi del Tg4... (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di confessioni, per Tiberio Timperi, il volto di Unomattina in Famiglia, programma che conduce insieme a Monica Setta. Ora, a 57 anni, Timperi ammette che vorrebbe condurre un programma in solitaria. Lo spiega in un'intervista concessa a Oggi, dove spiega di essersi rivolto ad un agente per la prima volta nella sua lunga carriera. L'agente, per inciso, è Marco Durante. Ma nell'intervista, Timperi si spende anche in una confessione su un collega, su Emilio Fede. Il conduttore Rai spiega perché, tempo fa, lasciò il Tg4 che a quei tempi Fede ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di confessioni, per, il volto di Unomattina in Famiglia, programma che conduce insieme a Monica Setta. Ora, a 57 anni,ammette che vorrebbe condurre un programma in solitaria. Lo spiega in un'intervista concessa a Oggi, dove spiega di essersi rivolto ad un agente per la prima volta nella sua lunga carriera. L'agente, per inciso, è Marco Durante. Ma nell'intervista,si spende anche in una confessione su un collega, su. Il conduttore Rai spiega perché, tempo fa, lasciò il Tg4 che a quei...

Ultime Notizie dalla rete : Facevo troppi I misteri del corpo di Giacomo Leopardi La "ricognizione" mise in evidenza troppi aspetti contrastanti. I quali le impedirono d'esprimere ... Della quale facevo parte. Avevo dieci anni, ed ammiravo il bravo professor Aponte che ci guidava. ...

Come suonano i Beatles in spatial audio? L'abbiamo chiesto a Giles Martin Se hai troppi suoni dietro di te, finisci per girare la testa. Mi criticano perché questi mix sono ... quando facevo il disco e lo show Love a Las Vegas, avevo un joystick. Ora invece uso un mouse. Lo ...

Staino: "Cuba era un sogno, ma è diventato un incubo. Troppi silenzi a sinistra" la Repubblica Le bestie Dalla strada a ridosso di Salecchia i rantoli del cinghiale si sentivano forti, e anche i colpi, inferti con la canna del fucile all’animale morente dai due uomini che a calci tenevano lontani i picco ...

Sardegna Teatro dice no al bando per il Massimo: “Troppi errori, è da rifare” Sardegna Teatro chiede che venga annullato il bando per l’assegnazione del Teatro Massimo, lo stesso che gestisce dal 2009 dalla sua riapertura. Non hanno dubbi Massimo Mancini, direttore, e Basilio S ...

