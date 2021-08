Tokyo 2020 | doping | il Brasile spedisce a casa una giocatrice di volley

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilha annunciato che ladiTandara Caixeta farà rientro in patria nella giornata di oggi per una “potenziale violazione del regolamento anti”. La federazione brasiliana è stata infatti informata la notte scorsa dall’agenzia nazionale antiriguardo a un test effettuato lo scorso 7 luglio, ma non ha voluto fornire ulteriori informazioni sulla vicenda. Alle ore 14 italiane di oggi, venerdì 6 luglio, ilaffronterà la Corea del Sud in semifinale. SportFace.