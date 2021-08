The Suicide Squad: anche la conferenza stampa è fuori di testa! (Di venerdì 6 agosto 2021) James Gunn ha messo su il cast perfetto per The Suicide Squad - Missione Suicida: Idris Elba, Margot Robbie e Sylvester Stalllone, durante la conferenza stampa di presentazione del film, hanno scherzato ancora più che mai! Dopo aver portato al successo i Guardiani della Galassia con due film (il terzo è in arrivo nel 2023), James Gunn è ora il coach di un'altra Squadra di personaggi dei fumetti: la Suicide Squad. Nonostante le critiche non proprio lusinghiere alla pellicola del 2016 (che però ci ha regalato la Harley Quinn di Margot Robbie e per questo le saremo sempre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 agosto 2021) James Gunn ha messo su il cast perfetto per The- Missione Suicida: Idris Elba, Margot Robbie e Sylvester Stalllone, durante ladi presentazione del film, hanno scherzato ancora più che mai! Dopo aver portato al successo i Guardiani della Galassia con due film (il terzo è in arrivo nel 2023), James Gunn è ora il coach di un'altrara di personaggi dei fumetti: la. Nonostante le critiche non proprio lusinghiere alla pellicola del 2016 (che però ci ha regalato la Harley Quinn di Margot Robbie e per questo le saremo sempre ...

Advertising

Variety : ?? John Cena came in costume for #TheSuicideSquad premiere ?? - sizzlermagazine : #RitaOra In Azzi & Osta at ‘The Suicide Squad’ LA Premiere #Fashion #redcarpet - AlexBartis : The Suicide Squad in librarii - BVCKYB4RN3S : ho capito di essere praticamente cleo cazo di the suicide squad, datemi dei topi li voglio - AGMadblade1974 : @fumettologica E grazie ar... The Suicide Squad è l'unico film #DC #WarnerBros fatto bene dai tempi del Batman di N… -