Notti magiche | con la staffetta d’oro la spedizione azzurra supera Roma 1960

(Di venerdì 6 agosto 2021) Eravamo un popolo di santi, poeti e navigatori, ora siamo un popolo di atleti che fanno squadra, tutti per uno, uno per tutti. Invincibili come gli uomini jet di questo stupendo quartetto della4x100

Allo stadio Olimpico di Tokyo risuonano le note di '' di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato , in omaggio a Tortu, Jacobs, Desalu e Patta, nuovi campioni olimpici della staffetta 4 100. ...Dopo l'arrivo al fotofinish e la medaglia d'oro risuonano '' all'interno dello stadio Olimpico di Tokyo per omaggiare la vittoria. Festa in pista con abbracci e tricolore sulle spalle ...Eravamo un popolo di santi, poeti e navigatori, ora siamo un popolo di atleti che fanno squadra, tutti per uno, uno per tutti. Invincibili come gli uomini jet di questo stupendo quartetto della staffe ...Allo stadio Olimpico di Tokyo si scatena la festa dopo il trionfo di Jacobs, Tortu, Desalu e Patta: i giapponesi stessi contribuiscono facendo partire dagli altoparlanti dello stadio "Notti magiche" d ...