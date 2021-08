La Juventus ringrazia Demiral via social | “Buona fortuna Merih”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lasaluta e, passato oggi ufficialmente all’Atalanta. Il difensore turco, arrivato in bianconero dal Sassuolo nel luglio 2019, ha disputato in totale 32 match, segnando 1 gol e fornendo 2 assist. Questo il Tweet della Juve: “Ufficiale.si unisce all’Atalanta in prestito.!” Official @joins @Atalanta BC on loan. Good luck,! https://t.co/mudoDPkAyv pic.twitter.com/beyra9lDvQ —FC ...