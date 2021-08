Atletica, 4×400, le dichiarazioni di Sibilio, Aceti, Scotti e Re: “In finale vogliamo ancora il record italiano e poi…” (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno strabiliante 2:58.91 che vuol dire record italiano: Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re fanno la storia centrando, alle Olimpiadi di Tokyo, la finale della 4×400. Il quartetto azzurro, entusiasta per quanto fatto, si è così espresso al termine della propria semifinale ai microfoni della Rai Alessandro Sibilio: “Questa staffetta dà ulteriore valore alla mia Olimpiade. Correrò un’altra finale avendo lanciato una staffetta che si è dimostrata grandiosa: domani vedremo cosa faremo in una ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Uno strabiliante 2:58.91 che vuol dire: Alessandro, Vladimir, Edoardoe Davide Re fanno la storia centrando, alle Olimpiadi di Tokyo, ladella. Il quartetto azzurro, entusiasta per quanto fatto, si è così espresso al termine della propria semiai microfoni della Rai Alessandro: “Questa staffetta dà ulteriore valore alla mia Olimpiade. Correrò un’altraavendo lanciato una staffetta che si è dimostrata grandiosa: domani vedremo cosa faremo in una ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica 4×400 La 4x400 con Re è in finale! Record italiano Davide Re , tornato sotto i 45" nella gara individuale dei 400 (... Ma sognare non costa nulla, per l'atletica che ha vinto 4 medaglie ...

Tokyo 2020, ruggito atletica: è finale dei 4 400 con primato nazionale. Italia verso il record storico di medaglie alle Olimpiadi Atletica, è finale per la staffetta 4 400 Con il nuovo record italiano di 2:58.91, l'Italia è riuscita a conquistare l'accesso alla finale della staffetta 4 400 mista. Il quartetto azzurro ha ...

Davide Re , tornato sotto i 45" nella gara individuale dei(... Ma sognare non costa nulla, per l'che ha vintomedaglie ..., è finale per la staffettaCon il nuovo record italiano di 2:58.91, l'Italia è riuscita a conquistare l'accesso alla finale della staffettamista. Il quartetto azzurro ha ...