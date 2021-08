Colpo di scena Messi, è ufficiale l’addio al Barcellona: “costretti a separarci” (Di giovedì 5 agosto 2021) Colpo di scena sul futuro di Leo Messi, l’argentino lascia il Barcellona ed è ufficialmente senza squadra. Adesso l’argentino è libero di firmare per altri club, si preannuncia una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore. “Pur avendo raggiunto un accordo tra il Barcellona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota del club. “A causa di questa situazione, Messi non resterà al ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 agosto 2021)disul futuro di Leo, l’argentino lascia iled è ufficialmente senza squadra. Adesso l’argentino è libero di firmare per altri club, si preannuncia una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore. “Pur avendo raggiunto un accordo tra ile Leoe con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali”, si legge nella nota del club. “A causa di questa situazione,non resterà al ...

