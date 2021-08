Quattro minuti per prendersi il Milan e ora la prima da titolare. Diavolo d'un Giroud (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un headshot per strappare applausi, consensi e far dire 'sì, quel ragazzo è pronto per giocare dall'inizio'. Già integrato. Giroud si è preso il Milan in Quattro minuti, è bastato un colpo di testa ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un headshot per strappare applausi, consensi e far dire 'sì, quel ragazzo è pronto per giocare dall'inizio'. Già integrato.si è preso ilin, è bastato un colpo di testa ...

