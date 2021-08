Nelle aree a rischio inondazione la popolazione aumenta più velocemente (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - L'aumento della popolazione avviene a un ritmo più accelerato Nelle zone soggette a inondazione. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell'Università dell'Arizona, che hanno utilizzato le osservazioni satellitari per valutare l'esposizione globale alle inondazioni e l'aumento di popolazione Nelle zone maggiormente soggette a fenomeni alluvionali e inondazioni. Il team, guidato da Beth Tellman, ha rilevato che la popolazione mondiale esposta a inondazioni è aumentata di circa un quarto dall'inizio del secolo, e ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI - L'aumento dellaavviene a un ritmo più acceleratozone soggette a. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati dell'Università dell'Arizona, che hanno utilizzato le osservazioni satellitari per valutare l'esposizione globale alle inondazioni e l'aumento dizone maggiormente soggette a fenomeni alluvionali e inondazioni. Il team, guidato da Beth Tellman, ha rilevato che lamondiale esposta a inondazioni èta di circa un quarto dall'inizio del secolo, e ...

Advertising

enpaonlus : Niente caccia per i prossimi 10 anni nelle aree della Sardegna colpite dagli incendi - _Carabinieri_ : A garanzia della salute dei cittadini, i #NAS #Carabinieri , d’intesa con @MinisteroSalute, hanno realizzato una ca… - comunevenezia : ??#Avviso #muoversivenezia ?? ???La Centrale operativa della Polizia locale comunica che anche i parcheggi del… - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Nelle aree a rischio inondazione la popolazione aumenta più velocemente - ilnerello : @STriglione @officialmaz Punti di vista. Con 50 palestre (non palazzetti, ma palestre ricavate anche in depositi o… -