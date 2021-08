Vaccino per Ragazzi: via Libera Della Germania per Fascia 12-17 Anni (Di martedì 3 agosto 2021) La Germania è pronta a vaccinare la Fascia 12-17 Anni. I Ministri Della Salute dei Laender tedeschi hanno deciso che è il caso di vaccinare tutti i Ragazzi appartenenti a ... Leggi su youreduaction (Di martedì 3 agosto 2021) Laè pronta a vaccinare la12-17. I MinistriSalute dei Laender tedeschi hanno deciso che è il caso di vaccinare tutti iappartenenti a ...

Advertising

borghi_claudio : I punti principali da chiarire per un discorso corretto sul vaccino covid per me sono due: 1) Il vaccino covid è so… - borghi_claudio : Dato per assodato che il vax sia efficace per proteggere dalla morte gli anziani (dati univoci) spero sia chiaro ch… - borghi_claudio : @maryfagi Infatti non ha senso. L'imposizione deriva da una mancata comprensione del punto 1). Qualcuno, anche in b… - bfogli1 : RT @OrtigiaP: IN NOME DEL DIO VACCINO SI CALPESTA OGNI CODICE LEGALE ED ETICO. I minori sono sotto la patria potestà giuridicamente ma se… - AquilaN30811108 : RT @Troll515: @AquilaN30811108 @liliaragnar De Donno si era vaccinato e forse come è normale per un dottore, pensava che la cosa migliore e… -